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Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran anlar: "Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü"

Yerel Haberler

Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran anlar: "Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü" Depremin üçüncü gününde gelen mutluluk: 1 çocuk, 2 kadın enkazdan böyle kurtarıldı Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), Hatay'da depremin üçüncü gününde 1'i çocuk 3 kişiyi enkazından...

Enkaz altında kalan küçük Muhammet'ten duygulandıran anlar: "Deprem oldu, bütün her şey üstümüze döküldü"

Depremin üçüncü gününde gelen mutluluk: 1 çocuk, 2 kadın enkazdan böyle kurtarıldı

HATAY - Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), Hatay'da depremin üçüncü gününde 1'i çocuk 3 kişiyi enkazından altından kurtardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ederken, deprem bölgesinden umut dolu haberler gelmeye devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren Çekmeköy Arama Kurtarma Ekipleri (ÇEKUT), Hatay'da yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında 1 çocuk ve 2 kadını enkaz altından çıkardı. Enkazdan çıkarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Enkaz altında kalan Muhammet isimli küçük çocuğun ekiplere, "Deprem oldu burada, bütün her şey üstümüze döküldü" diyerek 'baba' diye seslenmesi duygusal anlar yaşattı. Enkaz altında sıkışan kadınlardan birinin ise arama kurtarma ekiplerine 'Allah sizden razı olsun' diye bağırdığı duyuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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