Enkaz altında kalan baba ile kızı göçük altından sağ kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük altında kalan baba ile kızı ekiplerin yoğun çabaları sonucu saatler sonra göçük altından sağ olarak kurtarıldı.

Depremde en çok yıkıma uğrayan bölgelerden biri olan Antakya'da, ülkenin bir çok bölgesinden giden arama-kutarma ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Bu ekiplerden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, depremden saatler sonra enkaz altında kalan baba ile kızına sağ olarak ulaştı. Sıkıştığı beton blokların altında ekipleri görünce gözyaşlarına boğulan ve isminin Zeliş olduğu öğrenilen kız çocuğu ile babası, yoğun çabalar sonrası enkazdan çıkarıldı. Yaralı çıkarılan baba ile kızı, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, aynı enkaz altında kalan anne ile oğlunun hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Baba ile kızının kurtarılma anı ise kameralara anbean yansıdı. - HATAY