Enkaz altında 70 saat boyunca mahsur kalan abla ve kardeşi böyle kurtarıldı

Hatay'da çöken binanın enkazında mahsur kalan abla ve kardeşi, ekipler tarafından 70 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da çöken binanın enkazında mahsur kalan abla ve kardeşi, ekipler tarafından 70 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde deprem sonrası 7 katlı bir binanın enkazı altında kalan abla ve kardeşi Mehmet, 70 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Binanın enkazı altında kalan abla ve kardeş, Beşir Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkartılan abla, sedye ile taşınırken diğer kardeşi olan Şakir'e "Şakir, canım" diye bağırdı. Kardeşi Şakir ise "Buradayım abla" diyerek ağladı. - HATAY