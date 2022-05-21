Engelliler ve aileleri Boğaz turunda buluştu - Haberler

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede ikamet eden engelliler ve aileleri için Boğaz gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesinin bahar aylarının gelmesiyle ilçe halkı için ücretsiz düzenlediği Boğaz turlarının bu haftaki konukları engelli bireyler oldu.

Özel gereksinime sahip 150 bireyin aileleriyle katıldığı gezide toplam 360 kişi rehber eşliğinde mavi ve yeşile yolculuk yaptı.

Geziye katılan Fatma Nur Keskin'in annesi Esma Keskin, geçen haftanın Engelliler Haftası olduğunu anımsatarak, "Son bir yıldır engelli annesiyim. Kızımın rahatsızlığından dolayı şimdi engellileri daha iyi anlıyorum. Engelli anneleri zor bir mücadeleden geçiyorlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1997'den beri yaşadığını ancak ilk defa gemi turuna katıldığını belirten Keskin, "Bu gezi hiç bitmesin istiyorum. Kızım ve bu gemideki tüm çocuklar çok mutlu." dedi.

Boğaz'ın güzelliklerini kızıyla görme fırsatı bulan Cemile Uyanık, uzun süredir evlere kapandıklarını ve zor bir dönem geçirdiklerini söyledi. Uyanık, bu organizasyonla ruhunun dinlendiğini ifade etti.

Asel Eylül Yalçın'ın annesi Arzu Yalçın ise engellilere karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.