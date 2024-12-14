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Engelsiz Yaşam Merkezine Ziyaret

Engelsiz Yaşam Merkezine Ziyaret
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi ve onların ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi.

Demirci, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin iş ve işlemleri, yapılacak çalışma ve programları hakkında kuruluş müdürü ve ilgililerden bilgiler aldı.

Daha sonra özel bireylerle ilgilenerek onlar için özel olarak hazırlanan eğitim ve sosyal etkinlik alanlarını ziyaret eden Demirci, bakım altında kalan engelli bireylerle vakit geçirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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