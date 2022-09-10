Engelsiz yaşam kampı başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırlanan engelli vatandaşlar 3 gün boyunca ücretsiz tatil imkanı yaparak, farklı kültürel etkinliklerle eğlenecek.

Otel konforunda tesise gelen 34 engelli vatandaş 3 gün boyunca havuz keyfi, akşam eğlenceleri ve şehir gezileriyle eğlenceye doyacak. El sanatları, müzik dinletiler gibi faaliyetlerle de buluşacak engelli vatandaşlar unutulmaz günler yaşayacak. Engelli kampları ve şehir gezileriyle ilgili bilgiler veren Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Eda Günaydın, "3 gün boyunca engellilerimiz burada keyifli vakitler geçirecekler. Yaz kampının artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sezon boyunca burada düzenlediğimiz 3 günlük kamplarla tatil imkanı sağladık. Bu 3 günlük kampta da aynı şekilde havuzdan faydalanacaklar, çeşitli kültürel etkinlikler yapacaklar. El sanatları etkinlikleri yapacaklar. Aynı zamanda da şehrimiz gezecekler. Tesisimiz 34 yataklı, Türkiye'de tek olan sadece engellilere özel bir tatil kampıdır. Aynı zamanda burada engelliler tatil yaparken kendileriyle aynı hikayeleri paylaşan insanlarla bir arada olmuş oluyorlar. Kendilerini rahat hissediyorlar. Özellikle engelli yakınları engelliler için endişe etmeden adına burada çok rahat vakit geçirebiliyorlar" dedi. - SAMSUN