Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelsiz yaşam için belediye otobüslerinde 'rehber köpek' ile seyahat dönemi

Yerel Haberler

Engelsiz yaşam için belediye otobüslerinde 'rehber köpek' ile seyahat dönemi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların belediyeye ait otobüslerde yolculuklarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için "Rehber Köpek" ile seyahat edebilmelerini sağlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların belediyeye ait otobüslerde yolculuklarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri için "Rehber Köpek" ile seyahat edebilmelerini sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kuralları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Erişebilirlik" "Rehber Köpekler"in ulaşım araçlarına binişlerine izin verilmesi yazısına istinaden çalışma yaptı.

Çalışmaya göre görme engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm toplu taşıma araçlarında, rehber köpek ile yolculuk yapabilecek. Ayrıca aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Rehber Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title