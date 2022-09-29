Iğdır haberi: 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 1-4 Aralık'ta düzenlenecek

Iğdır gündem haberi | Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da 1-4 Aralık'ta 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da 1-4 Aralık'ta 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, engelli ve yaşlıların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen zirve, bu yıl 12. kez kapılarını açacak.

Zirve, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kapsayan 1-4 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

"Aşılmadık Engel Kalmasın" sloganıyla düzenlenecek zirvenin tanıtımı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 30 Eylül'de Darülaceze Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Tanıtım toplantısına, kamu kurumlarının, bakım ve sağlık sektörü başta olmak üzere özel sektör ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılması planlanıyor.

Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine destek sağlanacak

Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi, engelli bireyleri, ilgili sektör paydaşlarıyla bir araya getirecek. Yerel yönetimlerin, engelliler için yaptığı mimari çalışmalar, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini paylaşmaları için imkan sunulacak. Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlanacak.

Zirveyle, ticari çözüm ve bağlantıların geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin paylaşılması da hedefleniyor.