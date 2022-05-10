'Engelsiz Üniversiteye Doğru' Başlıklı Seminer Düzenlendi - Haberler

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'Engelsiz Üniversiteye Doğru' Başlıklı Seminer Düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Engelsiz Üniversiteye Doğru' Başlıklı Seminer Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından 'engelliler haftası' çerçevesinde seminer düzenlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından 'engelliler haftası' çerçevesinde seminer düzenlendi. "Engelsiz Üniversiteye Doğru" başlıklı seminerde üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilere sağlanan hizmet ve olanaklar konuşuldu.

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Hakan Kalyon "engellilik" kavramı hakkında bilgi verirken, üniversitede yapılan engelsiz üniversite çalışmalarını, üniversitenin hizmet ve olanaklarını anlattı. Kalyon, "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde Yükseköğretim Kurumu tarafından çeşitli fakültelere verilen "Mekanda Erişilebilirlik" ve "Turuncu Bayrak Ödülü"ne giden süreçteki deneyimlerini de katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte, işitme engelli öğrenci Halime Ceren Tepeli engelli bireylerin deneyimlerini dinleyicilere örneklerle aktarırken, engelli bireylere karşı farkındalığın artması konusunda da önerilerde bulundu. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, soru cevap ve katılımcılara teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi, Üniversite, Zonguldak, Engelli, Yerel, Haberler

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