Engelsiz Şehir Projesi Çalıştay Raporu Sunuldu
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Engelsiz Şehir; Özel Gereksinimli Bireyler İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar Projesi'nin çalıştay raporu, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye sunuldu. Proje, engelli bireylerin topluma katılımını artırmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Engelsiz Şehir; Özel Gereksinimli Bireyler İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar Projesi"nin çalıştay raporu İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye sunuldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Betül Şenol, Sünnetci'yi ziyaret etti. Şenol, TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünü'nde destek verdiği "Engelsiz Şehir; Özel Gereksinimli Bireyler İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar Projesi"nin çalıştay raporunu Sünnetci'ye takdim etti.

Ziyaret, proje ile birlikte kentteki engelli bireylerin hayata ve topluma katılımlarının arttırılması üzerine gerçekleştirilen istişarenin ardından Sünnetci'nin, Şenol'a teşekkürlerini iletmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
