Engelsiz mutfak yüzleri güldürüyor

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Mutfak, engelli bireylere farklı beceriler kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Engelsiz Mutfak ile bu okulda eğitim gören çocukların hayatlarını idame ettirebilecek düzeyde mutfak becerisi kazanmasını sağlıyor. Haftanın 4 günü uzman aşçılar tarafından eğitimlerin verildiği Engelsiz Mutfakta, çocuklar eğitim görürken sosyalleşme imkanı buluyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "40 özel çocuğumuza özel mutfağımızda eğitimler veriyoruz. Öz bakım dediğimiz şey sadece yemek içmekten ibaret değil. Evlatlarımızın günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için bir takım bilgilere, donanımlara kavuşmaları ve var olanları da ilerletmeleri gerekiyor. Biz de bu eksiği kapatmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız özel işlerle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atacağız" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel