Engelsiz Kur'an Kursunda Görme Engelli Öğrencilere Destek

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt, Yaz Kur'an Kursları ziyareti kapsamında, Engelsiz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler ve velileri ile buluştu, sohbet etti.

Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'e geçen görme engelli kursiyeri tebrik ederek, Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an hediye etti. Eğitime yeni başlayan başka bir görme engelli kursiyere Braille kalem Kur'an hediye eden Kurt, öğrenci, veli ve emek veren din görevlilerini tebrik ederek başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR