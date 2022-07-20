Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nden Odunpazarı Tarihi Bölgeye Gezi - Haberler

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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nden Odunpazarı Tarihi Bölgeye Gezi

ANKA - Yerel
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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nden Odunpazarı Tarihi Bölgeye Gezi

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Odunpazarı Tarihi Bölgeye gezi düzenledi. Tarih, kültür ve sanat dolu bir gün geçiren Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müdavimleri, Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan Çarşısı, Hicri Sezen Parkı, Arasta El Sanatları Çarşısı ve Odunpazarı’nın tarihi sokaklarını gezdi.

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Odunpazarı Tarihi Bölgeye gezi düzenledi. Tarih, kültür ve sanat dolu bir gün geçiren Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müdavimleri, Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan Çarşısı, Hicri Sezen Parkı, Arasta El Sanatları Çarşısı ve Odunpazarı'nın tarihi sokaklarını gezdi.

Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerle ilgili çalışmalarını Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleştiriyor. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi son olarak, Odunpazarı Tarihi Bölgeye gezi düzenledi. Odunpazarı'nın tarihi sokaklarında tura çıkan müdavimler, Odunpazarı Meydanı, Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan Çarşısı, Arasta El Sanatları Çarşısı ve Hicri Sezen Parkını gezdi. Tarih, kültür ve sanat dolu bir gün geçiren Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müdavimleri, kendilerine bu imkanı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Merkez yetkilileri ise bu tür gezilerin devam edeceğini belirtti.

ANKA / Yerel

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