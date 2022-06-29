Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Kent Ormanı'na Gezi Düzenledi - Haberler

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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Kent Ormanı'na Gezi Düzenledi

ANKA - Yerel
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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Kent Ormanı'na Gezi Düzenledi

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Kent Ormanı’na gezi düzenledi. Gezi kapsamında yapılan yürüyüşün ardından, etkinliğin katılımcıları birlikte piknik yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, Kent Ormanı'na gezi düzenledi. Gezi kapsamında yapılan yürüyüşün ardından, etkinliğin katılımcıları birlikte piknik yaptı.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi katılımcıları etkinlik için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerle ilgili çalışmalarını, Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde yürütüyor.

ANKA / Yerel

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