'Engelsiz Kalpler Kabiliyet Yarışması' başlıyor

İnegöl Belediyesi, 'Engelsiz Kalpler Yetenek Yarışması' düzenliyor. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 30 Kasım Perşembe olarak açıklandı.

İnegöl Belediyesi, her yıl 03 Aralık Dünya Engelliler Gününde düzenlediği etkinliklerle, farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bu yıl, engelli bireyler 'Engelsiz Kalpler Yetenek Yarışması' ile yeteneklerini sergileyecek. İnegöl'de engelli çocukların eğitim gördükleri özel eğitim kurumları arasında yetenek yarışması gerçekleştirilecek. Özel çocuklara sorumluluk bilinci kazandırma, özgüvenlerini ve kendini rahat ifade etmelerini desteklemeyi hedefiyle bu yarışmada, engelli öğrenciler 8 ayrı kategoride yeteneklerini sergileyecek. Karaoke şarkı söyleme, dans, taklit, jimnastik, enstrüman performansları, illüzyon, şiir ve sahne gösterileri olmak üzere farklı kategorilerde yapılacak yarışma, renkli görüntülere sahne olacak.

Yarışmanın müracaatları başladı. Engelsiz Kalpler Yetenek Yarışmasına katılmak isteyenler 30 Kasım Perşembe mesai bitimine kadar Osmaniye Mahallesi Şehit Er Serdar Ünlüsoy Sokak No: 8 adresinde bulunan İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde şahsen ve ebeveyn onayıyla başvuru yapacak.

Yetenek yarışması ön eleme değerlendirmesi 01 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Yetenek Yarışması finali ise 04 Aralık Pazartesi günü 14.00'te Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak. Finalde 14 performans sergilenecek. Yarışma sonuçları yarışma bitiminde salonda duyurulacak ve sonrasında ödüller takdim edilecek.

Yetenek yarışmasında tüm yarışmacılara komisyon tarafından madalya takdim edilirken, 1'inci olana bin lira, ikinci olana 750 lir ve üçüncü olana ise 500 lira olmak üzere ödül verilecek. - BURSA