Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde tatlandıran etkinlik Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencilerine eğitim aldıkları kurslarda karpuz şenliği düzenledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencilerine eğitim aldıkları kurslarda karpuz şenliği düzenledi. Haftanın yorgunluğunu şenlikle tatlandıran engelsiz yüreklerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyeleri tüm hızıyla devam ederken, kurslarda eğitim alan öğrencilere Sosyal Gelişim Merkezi'nin bahçesinde karpuz şenliği düzenlendi. Okuma-yazma, filografi, müzik, ahşap boyama, mutfak, tasarım, geri dönüşüm, takı tasarımı, ekoloji, görsel sanatlar ve halk dansları gibi 11 farklı alanda eğitimler alan öğrenciler, düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Güzel havanın tadını çıkaran, haftanın yorgunluğunu şenlikle tatlandıran engelsiz yüreklerin mutluluğu gözlerine yansıdı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

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