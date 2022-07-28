Engellilere ücretsiz tatil imkanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli vatandaşlar ücretsiz tatil imkanı buluyor. Evlerinden alınan vatandaşlar gruplar halinde burada güneşin ve havuzun keyfini yaşıyor.

Misafirlerini otel konforundaki tesisinde ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, havuz keyfi, şehir gezileri ve akşam eğlenceleriyle engelli vatandaşlara unutamayacakları anlar yaşatıyor. 17 oda 34 yatak kapasitesine sahip Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kafeterya, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun, spor ve rekreasyon gibi alanlarda yer alıyor. Engelli bireyler tüm bu imkanları refakatçılarıyla birlikte ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Asansör sistemli açık yüzme havuzu ve konaklama hizmetlerinin yanı sına kamplarda keyifli zaman geçirmeleri için akşam eğlenceleri de düzenleyen Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi, 'Bu Kampta Hayat Var' projesiyle de engellilere şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdiriyor.

Bu hizmetlerden yararlanan Belgin Kaya, "Çok güzel bir tesis. Çocuklarımızla burada nefes aldığımızı hissediyoruz. Böyle bir imkan için Büyükşehir Belediyesine ne kadar teşekkür etsek az. Her şeyiyle dört dörtlük bir tesis. Emek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

Bafra Otizmliler Dernek Başkanı Nihan Arslan, "15 Kişilik bir grupla geldik. Her şey çok güzel. Çocuklarımız güvenle yüzüyor, eğleniyor. Çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN