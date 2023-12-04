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Engellilerden Tiyatro Gösterisi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Reha Yurdakul Kültür Merkezinde tiyatro gösteri gerçekleştirdi. Oyun büyük ilgi gördü.

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Reha Yurdakul Kültür Merkezinde "Bu Oyun Engellenemez" oyununu sergiledi. Tiyatro oyunu için salon dakikalar öncesinden dolarken, profesyonelleri aratmayan oyuncular büyük alkış aldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Reha Yurdakul Kültür Merkezinde tiyatro gösteri gerçekleştirdi. Burhaniye Kent Konseyi Engelli Meclisi, Sakatlar Derneği, Engel Biziz Derneği ve Öykü Atölyesinin birlikte düzenlediği oyunun, yazar ve yönetmenliğini Filiz Çağlayan Kayalı yaptı. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen oyunu Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban ve Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider'de izledi.

"UMARIM YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR BİRAN ÖNCE ÇÖZÜLÜR"

Oyunda rol alan Baise Zeybek, "Bugün Reha Yurdakul'daydık. 'Bu Oyun Engellenemez' oyununu oynadık. Bir sene önce de bu salonda aynı oyunumuzu oynamıştık. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Umarım, yaşadığımız sıkıntılar bir an önce çözülür, çoğu insana ulaştırabiliriz sesimizi" dedi. Oyunculara hediyeler veren Kocacami Mahallesi Muhtarı Yalçın Kovabey, "Yaşam sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin bir gün değil hergün yanındayız. Bu gün gösterileri izledik. Çok memnun olduk. Ben onları engel olarak kabul etmiyorum. Asıl, bu hayatta engel olanlar onlara saygı göstermeyenlerdir" diye konuştu. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar ise, "Düzenlemiş olduğumuz 'Bu Oyun Engellenemez' adlı tiyatro oyunumuzda, engellilerin sorunlarını, haklarını, sanatsal bir dille anlatmayı seçtik. Bu oyunun sergilenmesinde engelli kardeşlerimize, Engel Biziz Derneğine, Türkiye Sakatlar Derneği ile birlikte Engelli Meclisi Üyelerimize hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, oyunun yazarı Filiz Çağlayan Kayalı ile oyunda rol alan vatandaşları tebrik ederken, çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti. Oyunda rol alan engellilerde büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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