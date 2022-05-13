Engelliler performanslarıyla ayakta alkışlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde, kortej yürüyüşü ile birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Menteş Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından organize edilen etkinlik Atapark Meydanı'nda kortej yürüyüşü ile başladı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin yanı sıra Milas İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Milas Halk Eğitim Merkezi'nde son buldu.

Etkinliğin ikinci bölümü Milas Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal günün önem ve anlamını belirten bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Menteş Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan ve okullarda uygulanan empati projesinin uygulama süreci ve sonuçlarının yer aldığı sunum özel eğitim öğretmeni Samet Karakuş tarafından yapıldı. Daha sonra ise öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladığı dans ve müzik gösterilerinin sunumu yapıldı. Öğrencilerin performansı izleyenler tarafından yoğun alkış aldı.

Farkındalık programı Menteş Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmeni Ömer Hattapoğlu'nun okulu için yazdığı ve geçen yıl vefat eden beden eğitimi öğretmeni Mustafa Adıgüzel'in hatırasına atıfta bulunulan Kanatsız Güvercinler adlı şarkının etkinliğe katılan protokol ile öğrenciler tarafından seslendirilmesiyle son buldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel