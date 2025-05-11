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Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nin Anlamlı Kutlaması

Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nin Anlamlı Kutlaması
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Bandırma İzge Engelli Derneği, Engelliler Haftası ve Anneler Günü kapsamında düzenlediği kahvaltı etkinliği ile kaynaşmayı ve farkındalığı artırmayı hedefledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile Anneler Günü kapsamında Bandırma İzge Engelli Derneği anlamlı bir kahvaltı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dernek üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda hem kaynaşma hem de farkındalık ön plana çıktı.

İzge Engelli Derneği Başkanı Nail Yurdusev, etkinlikte yaptığı açıklamada, derneğin birinci yılını geride bıraktığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. Yurdusev "Derneğimiz birinci yılını tamamladı. Artık hızla ilerliyor ve birçok etkinliğe imza atıyor. Anneler Günü vesilesiyle üyelerimizi bir araya getirmek, tanışmak ve ilişkileri geliştirmek istedik. Aynı zamanda Engelliler Haftası'na dair etkinlikleri sürdürmek amacıyla bu organizasyonu düzenledik."

Etkinliğe katkıda bulunanlara da teşekkür eden Yurdusev, şunları söyledi. "Sağ olsun, Mehmet Doğan ağabeyimiz bize alanda sponsor oldu ve tüm masraflarımızı karşıladı. Bugün burada sadece kutlama değil, aynı zamanda projelerimizden ve hedeflerimizden de söz edeceğiz. Asıl hedefimiz, çocuklarımıza ve ailelerimize kalıcı işler bırakmak. Bu tip organizasyonlar bu tür paylaşımlar için çok değerli fırsatlar oluşturuyor."

Derneğin kapsayıcı bir anlayışla yol aldığını belirten Yurdusev, şöyle devam etti: "Etkinliğimizde sadece üyelerimiz değil, üye olmayan bireyler de yer alıyor. Bizim için üyelik bir şart değil. Engelli sorunu yaşayan herkesle bir araya gelmek, onların sorunlarını dinlemek ve bilimsel, akademik çözümler üretmek temel yaklaşımımız. Bu tip toplantılar bu anlamda çok önemli."

Etkinlik, Anneler Günü ve Engelliler Haftası'nın ruhuna uygun şekilde samimi, sıcak ve farkındalık dolu anlara sahne oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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