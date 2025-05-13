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Engelliler Haftası'nda Özel Öğrencilerden Unutulmaz Gösteri

Engelliler Haftası'nda Özel Öğrencilerden Unutulmaz Gösteri
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Muş'ta düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde, özel öğrencilerin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları performanslarla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Muş'ta özel öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı

MUŞ - Muş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel bireylerin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı.

Özel Eğitim ve Uygulama 1. ve 2. Kademe Okulları tarafından organize edilen programda özel öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları gösterileri sahneledi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte aileler ve öğretmenler öğrencilerin performansını ayakta alkışladı. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler çeşitli oyunlar sergilerken, izleyicilere de unutulmaz bir gün yaşattı.

Programda konuşan Okul Müdürü Murat Çavuş, Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik ettiğini ifade etti. Müdür Çavuş, "Öğrencilerimiz uzun bir süre çalıştılar. Öğrencilerimizin de yapabildiklerini kamuoyuna sunmak, velilerimize göstermek istedik. Aslında bu çocukların diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Bunu vurgulamak istedik ve amacına ulaştığını da düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Yerel
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