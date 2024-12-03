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Engelliler Günü'nde Özel Çocuklara Sürpriz Etkinlik

Engelliler Günü'nde Özel Çocuklara Sürpriz Etkinlik
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Erzurum'da Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Tatlı ustası Selami Atiş, öğrencilerle birlikte pasta yaparak özel çocuklar için unutulmaz anlar yaşattı.

Erzurum'da Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nda, 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle öğrencilere yönelik farkındalık oluşturan bir etkinlik yapıldı.

Erzurum'da tatlı ustası Selami Atiş, 3 Aralık Engelliler Günü'nde Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Öğrencilerle birlikte hamur açan ve pasta yapan Selami Atiş, doğum günü olan iki öğrenci için yaş pasta kesti. 4 farklı alanda özel çocuklara hizmet veren, özel çocukların çalışıp uzmanlaştığı ve eğitim aldığı Mutlu Kafe'de çocuklar mutlu anlar geçirdi.

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu Hakan Özyurt, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için toplumla iç içe olmalarının öneminden bahsederek, "Çocuklarımızın benzeri faaliyetler içinde olması bizleri de mutlu ediyor. Bu gün hamurla pasta yapan çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Emeği geçen Selami Usta ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Tatlı ustası Selami Atiş ise sadece 3 Aralık Engelliler Günü değil her zaman çocuklara sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Bu gün özel çocuklarımıza güzel hatıralar yaşayacakları bir gün geçirmelerini istedik" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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