Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Asılsız ihbar yapanlar yanacak! 15 bin TL ceza geliyor, tekrarda iki kat ödenecek

Bunu yapan yandı! 15 bin TL ceza geliyor, tekrarda iki kat ödenecek
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Engelliler Derneğinden Down Sendromlu Çocuğa Oyun Alanında Ayrımcılığa Sert Tepki

Engelliler Derneğinden Down Sendromlu Çocuğa Oyun Alanında Ayrımcılığa Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği, Ankara'da down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmaması olayına tepki göstererek ayrımcılığı kınadı. Dernek, toplumun duyarlı olması ve bu tür olaylara karşı ses yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği, Ankara Batıkent'te bulunan Gimsa Park AVM'de down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmamasına sert tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Şaban Hepekbiç, dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, "10 Nisan 2025 tarihinde yaşanan bu olay, hepimizi derinden yaralamıştır. Sadece oyun oynamak isteyen özel bir çocuğumuzun alana alınmaması kabul edilemez. Bu ilkel ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başkan Hepekbiç, otizmli ve down sendromlu bireylerin topluma kazandırılmasının ve sosyalleştirilmesinin herkesin insani görevi olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir çocuk oyun dışı bırakılamaz. Bu çocukların her biri yeryüzü meleğidir" dedi.

Dernek yönetimi, kamuoyunu duyarlı olmaya davet ederek, bu tür olaylara karşı hep birlikte ses yükseltilmesi gerektiğini belirtti. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.