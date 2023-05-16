Engelliler bir günlüğüne asker oldu

Sivas'ta 'Temsili Askerlik' uygulaması çerçevesinde engelliler bir günlüğüne askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda gerçekleşen programa aileleriyle birlikte gelen zihinsel, bedensel ve işitme engelli bireyler, askeri bot ve kamuflajları giydikten sonra eğitim alanına çıktı. Kışlada vatani görevini yapan askerler, burada komutanlarının gözetiminde engelli bireylere eşlik etti. Özel gereksinimli bireyler, asker selamı vermeyi, 'rahat' ve 'hazır ol' gibi komutlarda nasıl durulacağını öğrendi.

Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla engelli gençler ellerini Türk bayrağı ve silahların üstüne koyarak ant içti.

Birliğe ilk katılan engelli bireyler adına Muhammed Yusuf Kurga, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Engelli askerler adına konuşan Burak Çelik ise bir gün de olsa askerlik ocağında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Program, geçit töreni ile sona erdi.

Programa; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Muhammet Sevinç, il protokolü ve özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı. - SİVAS