Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Engelli ve yaşlılar pankart astı, vatandaşlar da destek verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da engelli ve yaşlılar, sokak merdivenine asansör yapılması için pankart astı.

Samsun'da engelli ve yaşlılar, sokak merdivenine asansör yapılması için pankart astı. Merdiveni kullanan vatandaşlar da bu talebe destek verdi.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde 406. Sokak ile Şehit Pilot Gülcan Ulucan Caddesi arasında Karayolları Tramvay İstasyonu karşısında bulunan yaya merdivenini dezavantajlı gruplar kullanmakta zorlanıyor. Sokak ile cadde arasındaki yaya merdivenini hem tramvay istasyonuna hem de kamu kurumlarına gitmek isteyen vatandaşlar sıklıkla kullanıyor.

Merdivene "Engelliler ve yaşlılar için asansör istiyoruz" pankartı astılar

Sağlıklı ve gençler merdivenleri kullanmakta bir sorun yaşamazken, yaşlılar ve engelliler ise engelli rampası ve asansörün olmadığı merdivenleri yardımsız geçemiyor. Engelli ve yaşlılar bu zorlukla başa çıkabilmek için merdivenin başına "Engelliler ve yaşlılar için asansör istiyoruz" pankartı astılar. Pankartı gören ve merdiveni kullanan vatandaşlar da dezavantajlı grupların ulaşımını rahat sağlaması için asansör yapılması talebine destek verdiler.

"Merdiveni kullanan engelli ve yaşlılar çok zorlanıyor"

Engelli ve yaşlıların merdivenleri yardımsız geçemediğine değinen Türkan Aşan, "Bu merdiveni kullanırken çok zorlanıyorum. Buraya bir asansör yapılırsa çok iyi olur. Özellikle engelliler yardım almadan buradan tek başlarına inip çıkamıyorlar" dedi.

"Destek almadan merdiveni kullanamıyorlar"

Birkaç kişinin desteği olmadan dezavantajlı grupların merdiveni kullanamadığını ifade eden Ümit Şahin, "Ben de bu merdivenleri kullanıyorum. Ayrıca burası görüntü olarak da çok kötü halde. Buranın bir elden geçirilmesi gerekiyor. Engelli ve yaşlılar buradan destek olmadan çıkamıyor. Yaşlı ve engelliler için asansör yapılması doğru olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Korkuluk demirlerinden tutunarak çıkmak istiyorlar"

Merdiven kullanılırken gördüğü sıkıntıları ifade eden Turgut Alkan, "Bu bölgede yaşlı ve engelliler oldukça fazla. Bölgeye pazar da kuruluyor. Oraya gidip gelenler de oluyor. Herkes bu merdivenleri kullanıyor. Bir el arabasıyla ya da tekerlekli sandalye ile burayı çıkıp inmek mümkün olmuyor. O nedenle buraya muhakkak bir asansör yapılmalı. Biz de burayı kullanırken zorlanıyoruz. Bazen engellilere rastlıyoruz. 2 kişi engelli kardeşimizi çıkartmaya çalışıyor. Bazen de demirlerden tutunup, çıkmaya çabalıyorlar" şeklinde konuştu.

Kendisi de merdiven kullanırken zorlandığını vurgulayan Ayşe Kozan, "Biz, merdivenleri bir şekilde kullanıyoruz ama asansör olması engelliler ve yaşlılar adına iyi olur. Biz yaşlılar için asansör olması iyi olur" ifadelerini kullanırken, diğer vatandaşlar ise "Merdiveni kullanmada yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Yaşlı ve engelliler özellikle çıkıp inerken zorlanıyorlar. Engelli ve yaşlılar için asansör yapılsa iyi olur" dediler.

Söz konusu merdivenler, mahallenin üst kesiminde oturanlar tarafından aktif olarak sıklıkla kullanılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dilan Çiçek Deniz neye uğradığını şaşırdı! Apar topar hastaneye gitti
img

Takımın yarısı Mourinho'yu şikayet etti
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kurtuldum, başımı da kesebilirdi
Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de

Son Dakika Haberleri

Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.