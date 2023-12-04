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Engelli Vatandaşlar Macbeth Oyununu İzledi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Eskişehir Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli vatandaşlar Macbeth adlı oyunu izledi. Oyun öncesinde görme engelli vatandaşlara yönelik dokunarak betimleme çalışması yapıldı. Oyuncuların performansı ve organizasyonuyla büyülenen engelli vatandaşlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Tiyatrolarına teşekkür etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Macbeth" adlı oyuna Eskişehir Şehir Tiyatrolarının davetlisi olarak gelen engelli vatandaşlar anlamlı buluşmayla bir araya geldiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Birimi bünyesinde hafta sonu boyunca organize edilen bir dizi etkinliğin bir halkası da Şehir Tiyatrolarının Macbeth adlı oyunu ile gerçekleştirildi. Dünya Engelliler Gününde Şehir Tiyatrolarının özel davetlisi olan engelli vatandaşlar Macbeth adlı oyunu izlediler. Oyun öncesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve şehir tiyatroları yetkilileri eşliğinde görme engelli vatandaşlara yönelik olarak oyunla ilgili anlatım ve dokunarak betimleme çalışması gerçekleştirildi

Sahnelenmeye başladığı ilk günden itibaren tamamen dolu salonda oynanan Barış Erdenk'in yönetmenliğini üstlendiği, Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeleştirdiği, Özlem Belkıs'ın, William Shakespeare'in ünlü eserinden uyarladığı oyununu dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Medina Almaç Yavuz, ışık tasarımını Kerem Çetinel ve hareket düzenini Sibel Erdenk üstlendi. Oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.

Etkileyici rejisi ve görkemli oyunculuk performansları ile yine izleyenleri büyüleyen oyunda Şehir Tiyatroları sanatçıları Ali Eyidoğan, Tolga Tümer, Mert Kırlak, Pınar Bekaroğlu Ciotta, Yalçın Özen, Gonca Yakut ve Berkay Gökçek rol alıyorlar.

Oyunda rol alan, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Tolga Tümer, oyunun bitiminde söz alarak, günün anlam ve önemine yönelik hazırlanmış olan yazılı metni paylaştı ve Eskişehir izleyicisine teşekkürlerini dile getirdi.

Tüm salonun ayakta alkışladığı oyundan beğeni ve memnuniyet ile ayrılan özel konuklar bu anlamlı geceyi organize eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Tiyatrolarına teşekkürlerini dile getirdiler.

Kaynak: ANKA / Yerel

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