Engelli Vatandaşlar Kırşehir Emniyet Birimlerini Tanıdı

Kırşehir'de engelli vatandaşlar, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde kısa süreli polis olup emniyet birimlerini tanıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizasyonunda, 'engel' olmadığını göstermek için engelli bireylerin de kendilerini toplumun bir parçası olduğunu hissetmesi adına organizasyon düzenlendi. Engelli bireylerin topluma uyumlarını sağlamak, sosyal destek olmak ve insanların bu konuda bilinç düzeyinin ve duyarlılıklarının arttırılmasının amaçlandığı etkinlik çerçevesinde; emniyet teşkilatının farklı birimlerine ait resmi üniformalar engelli bireylere giydirildi. Polis araçları tanıtımı, anons yapılması telsiz konuşmalarının yanı sıra trafik uygulaması da yaptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen engelli bireyler, hizmet binasını gezerek palyaço ve polis maskotlarıyla eğlendi. - KIRŞEHİR