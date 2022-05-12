Engelli vatandaşlar 'Benim de bir ağacım var' projesi çerçevesinde fidan dikti

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, engelli vatandaşlar için çeşitli etkinliklere imza atıyor. Bu çerçevede Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 'Benim de Bir Ağacım Var' projesi için dernek üyeleri bir araya geldi ve ağaç dikti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca temin edilen ağaçlar, dikim yerleri engelliler için hazırlanarak, Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan 16 Mayıs Benim de Bir Ağacım Var Korusu'na dikildi. Organizasyonda her dernek üyesi için bir ağaç dikildi. Önceki yıllarda da aynı bölgeye engelliler tarafından ağaç dikimleri yapılmıştı. Bu yıl da dikim yapılarak 16 Mayıs Benim de Bir Ağacım Var Korusu daha da genişletilmiş oldu.

Engellilere verdiği desteği her zaman yanlarında hissettiklerini belirten dernek üyeleri, bu ve benzeri organizasyonlarla kendilerini özel hissettiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel