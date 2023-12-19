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Engelli Vatandaş Bir Gün Temsili Askerlik Yaptı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde engelli bir vatandaş, bir günlüğüne temsili asker olarak hayalini gerçekleştirdi. Jandarma personeliyle birlikte uygulama noktalarında denetimlere katılan Kaygusuz, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde engelli bir vatandaş, bir günlüğüne temsili asker oldu.

Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından engelli İsa Kaygusuz'un (37) asker üniforması giyme hayali gerçekleştirildi. Bir günlüğüne temsili asker olan Kaygusuz, ekip aracıyla dolaşarak uygulama noktalarındaki denetimlere katıldı. Jandarma personeliyle birlikte karakola geçen Kaygısız, bir süre burada misafir edildi. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın elinden aldı.

Kaygusuz, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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