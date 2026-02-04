Konuşma ve işitme engelli vatandaş, atıkları sanata dönüştürüyor

Konuşma ve işitme engelli Aziz Harmancı, atık malzemelerle ortaya koyduğu eserlerle hem sanata hem de toplumsal farkındalığa katkı sağlıyor.

Hakkari'de Merzan Mahallesi'nde ikamet eden, evli ve dört çocuk babası Aziz Harmancı konuşma ve işitme engeline rağmen üretkenliği, azmi ve yeteneğiyle takdir topluyor. Günlük hayatta kullanılmayan geri dönüşüm malzemelerini değerlendiren Harmancı, manzara, ev, hayvan ve insan figürlerinin yanı sıra birbirinden dikkat çekici maket evler hazırlıyor. Ortaya koyduğu eserler, görenlerin beğenisini kazanırken sanata olan bakış açısını da değiştiriyor. Yaptığı maket evler ve süsleme çalışmalarıyla adeta göz kamaştıran Harmancı, evde bulduğu her türlü geri dönüşüm malzemesini sanata dönüştürüyor. Ürettiği bu eserleri satarak elde ettiği gelirle çocuklarının eğitimine katkı sağladığını belirten Harmancı, imkan verildiğinde engellerin aşılabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aziz Harmancı'nın çalışmaları, geri dönüşümün önemini vurgularken aynı zamanda engelli bireylerin toplumsal hayata kazandırılmasının ne denli değerli olduğunu da ortaya koyuyor. Harmancı, geri dönüşüm çalışması ile çocuklarının eğitimine destek oluyor ve herkesi bu eserleri almaya davet ediyor. - HAKKARİ