Mersin haberleri | Mersin Büyükşehir'in Engelli Aracı, 'Düğün Arabası' Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ortopedik engelli Mustafa Erşahin'i düğününe, belediyenin engelli transfer aracı ile götürdü.

Ortopedik engelli Mustafa Erşahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile belediye meclisi toplantısı sonrasında Kongre ve Sergi Salonu'nda görüşerek, düğününde engelli transfer aracı hizmetinden faydalanmak istediğini belirtti. Başkan Seçer de Erşahin'in talebini yerine getirecekleri sözünü verdi. Erşahin, düğününe belediyeni engelli aracı ile gitti. Erşahin, duygularını şöyle açıkladı:

"Ortopedik engelliyim. Sonradan kaza geçirerek olduğum için 11 yıldır engelliyim. Engelli olmak ayrıcalıktır, bu şekilde de hayat devam ediyor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan'ıma. Bizim araç sıkıntımız olduğu için, meclis toplantısı çıkışında Başkan'ımızın yanına vardım. Kendimi tanıttım. Engelli araç ihtiyacımı söyledim. Sağ olsun, o da kırmadı beni. Bu mutlu ve güzel günümüzde bizimle oldu, bizlere yardımcı oldu. Ona bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi engellilerin yanında olduğu için, bizlere özellikle destek olduğu için teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum."