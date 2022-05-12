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Engelli rampası ile hayatı kolaylaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Engelli rampası ile hayatı kolaylaştı

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde yaşayan yürüme engelli Cengiz Uyanık için yaşadığı apartmanın önüne engelli rampası yaptı.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde yaşayan yürüme engelli Cengiz Uyanık için yaşadığı apartmanın önüne engelli rampası yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Uyanık'ın talebine duyarsız kalmadı. Ortopedik engelli olan vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla evinin önüne engelli rampası yapıldı. Oğlunun günlük hayata erişiminin artık daha kolay hale geldiğini belirten baba Ali Uyanık, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Uyanık açıklamasında, "Oğlum engelli bir birey. Talebimiz üzerine hayatımızı kolaylaştıran Yunusemre Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Engelli, Yerel, Haberler

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