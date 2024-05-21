Mersin'de geçtiğimiz yılın sonunda hastaneye gitmek üzere bindikleri otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından darp edilmesiyle gündeme gelen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden engelli Ramazan Polat'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darp etmiş, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın mağduru Ramazan Polat, rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 haftadır hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Polat'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ramazan Polat'ın cenazesi, yakınları tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak son bir kez merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alından sonra Molla Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Polat, Afetevler Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana geldi. Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti.

Baba 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almıştı

Daha sonra görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için ise 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava devam ediyor. - MERSİN