Engelli öğrencilerin hayalleri gerçek oldu: Cübbe giyip kep fırlattılar

Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz:

"Bu mezuniyet töreni çocuklarımızın hayaliydi"

ADANA - Adana'da eğitim görüp mezuniyet sevinci yaşamayı hayal eden bedensel ve zihinsel engelli 30 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Cübbe giyen, diploma alan ve kep atan öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

Adana'da ilk ve ortaöğretim okullarından mezun olan bedensel ve zihinsel engelli 30 öğrenci için kentteki bir düğün salonunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Aileleriyle birlikte törene katılan öğrenciler, hayalleri olan mezuniyet cübbelerini giydi. Daha sonra öğretmenleri tarafından diplomalarını alan öğrenciler ardından kep fırlattı. Öğrenciler ve aileleri daha sonra palyaçolarla birlikte dans ederek eğlendi. Çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Mezuniyet törenini düzenleyen Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz, mezuniyet töreninin çocukların hayali olduğunu söyledi. Akgöz, "Burada ailelerimize ve onların eğitiminde hep yanlarında olan ailelerine güzel bir mutluluk yaşatmak istedik. Gerçekten çocuklarımıza fırsatlar verilirse bir çok şeyi başarırlar. Bugünde bunu gördük. Hepsi mezun oldular. Kep atıp, diploma aldılar. Bu diplomaları evlerinin en güzel yerlerinde saklayacaklarına inanıyorum. Bu mezuniyet töreni bütün çocuklarımızın hayaliydi" diye konuştu.

Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan mezun olan Serdar Bozkurt ise mezun olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Bozkurt, "Bugün diploma aldık. Çok mutluyum. Mezuniyet hayalimdi" dedi.

Şehit Yılmaz Bozkurt Ortaokulu'ndan mezun olan Elife Şahbaz ise mezuniyet töreni için çok mutlu olduğunu söyledi.