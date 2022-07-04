Engelli öğrenciler Çeşme'yi gökyüzünden seyretti

Çeşme'de bedensel engelli bireylerin yaşantılarına ve sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 6 öğrenci ve ailelerine uçuş etkinliği düzenlendi. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İzmir Havacılık Kulübü ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte engelli öğrenciler ve aileleri keyifli zaman geçirdi.

Program, Alaçatı bölgesinde sabah saatlerinde başladı. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, her şeyin öğrenciler için olduğunu ve onları mutlu ve coşkulu görmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. İlk defa helikoptere binen öğrencilerin heyecanı ise yüzlerinden okundu. Etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirten veliler bu etkinliğin hem çocukları hem de kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi. Veliler kendilerine bu imkanı tanıyanlara teşekkür etti. Etkinlik, Çeşme'nin büyülü güzelliğine gökyüzünden bakma şansı bulan öğrenciler için unutmaz bir deneyim oldu. Öğrenci ve velileri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel