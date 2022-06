Engelli oğlu ve eşini arıyor

Zonguldak'ta 4 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyen karısı ve çocuğunu arayan adam durumu polise bildirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi yaşayan Ferdi Özdemir (32), pazar akşamı evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Hülya Özdemir (30) çocuk gelişim rahatsızlığı olan engelli 9 yaşındaki Durmuş Ayaz Özdemir, yanına alarak evinden ayrıldığını bir daha geri dönmediğini söyledi. Alaplı'da yaşayan Ferdi Özdemir, 14 yıldır evli olduğu eşinin 3 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmediğini belirterek eşi ve çocuğunun hayatlarından endişe ettiğini söyledi.

Özdemir, 14 yıl önce Hülya Özdemir ile evlendi. Mutlu evliliklerinden Aybars (4) ve Durmuş Ayaz isimli iki çocukları olan çiftin mutlulukları 3 gün önce telefonda tartışmayla bozuldu. Ferdi Özdemir'in 14 yıllık eşi Hülya Özdemir, iddialara göre evden ayrıldıktan sonra eşini arayarak "telefonumu kapatıyorum" deyip ortadan kayboldu. Her yerde eşini arayan çaresiz koca, eşini bulamayınca bir an önce bulunması için polise ve jandarmaya haber bildirdi.

Eşiyle severek evlendiğini ve 14 yıldır beraber olduklarını belirten Ferdi Özdemir, "Biz çok iyi geçiniyorduk. Her şeyimiz vardı. İki çocuğumuz var. Ben ona her istediğini aldım. Onu çok seviyorum. 3 gün öncesine kadar bir sorun yoktu. Ben çalışırken evde durması bana yeterdi. Eşimden pazar akşamdan beri haber alamıyorum. Eşimi ve çocuğumun izine rastlayamadım. Polise başvurdum, şimdiye dek henüz bir sonuç alınamadı. Eşim ve çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Eşimin aklının çelindiğini düşünüyorum. Bir an önce yuvasına dönsün" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel