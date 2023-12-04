Engelli bireylerden oluşan koro ve folklor ekibinin sergilediği gösteri büyük beğeni topladı. Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirildi.

Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi izleyenleri mest etti

KARABÜK - Engelli bireylerden oluşan koro ve folklor ekibinin sergilediği "Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi" davetlilerden büyük beğeni topladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, Gürültü ve Sağlık Derneği ile Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu paydaşlığında yürütülen "Biz Birlikte Güzeliz Projesi" etkenlikleri kapsamında Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Saadettin Ökten Konferans Salonunda düzenlenen "Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi" programına Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler, engelli bireylerin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, "İlk önce ben dünyanın en güzel ve en özel öğrencilerine velilik yapan anne babalara ve ondan sonra da onlara eğitim veren Şafak Özel Eğitim Kurumuna teşekkür ediyorum. Gürültü ve Sağlık Derneği olarak İçişleri Bakanlığımızın projemizi onayladığı 'Biz Birlikte Güzeliz Projesi" ile bu özel öğrencilerimize, onların ailelerine sosyal, eğitim ve mutluluk açısından en ufak bir katkıda bulunursak mutlu olacağız" dedi.

Engelli bireylerden oluşturulan koro ve folklor ekibi, seslendirdiği müzik ve dans gösterileriyle izleyenleri mest etti.

Engelli Korosu ve Engelliler Folklor Gösterisi hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.