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Engelli Kızın Polis Olma Hayali Gerçek Oldu

Engelli Kızın Polis Olma Hayali Gerçek Oldu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 30 yaşındaki ortopedik engelli Asuman Kavuncu, polis olma hayalini gerçekleştirdi. Ayvalık polisi, Dünya Engelliler Günü’nde Asuman’a polis üniforması hediye ederek onun bu özel gününü kutladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 30 yaşındaki ortopedik engelli Asuman Kavuncu'nun polis olma hayali gerçek oldu. Dünya Engelliler Günü'nde Ayvalık polisinin hediye ettiği polis üniformasını giyen genç kız sevincini engelli arkadaşlarıyla paylaştı.

Ayvalık'ta Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, dernek üyesi ortopedik engelli Asuman Kavuncu'nun polis memuru olma hayalini öğrenince durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır'a bildirdi. Müdür Çakır, engelli kızın hayalini gerçekleştirmek için kendisine bağlı emniyet birimlerine talimat verdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Seval Yar Tenik ile iki polis memuru Altınova Mahallesi'ndeki Birlik Ortopedik Engelliler Derneği'ne giderek, Asuman'a polis kıyafeti hediye etti. Polis üniformasını giyen Asuman ise sevincini engelli arkadaşlarıyla paylaştı.

Dernek üyesi zihinsel engelli İbrahim Bozkurt'a da polis kıyafeti hediye edilip, giydirildiği etkinlikte pasta kesilip, Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Dernek Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Asuman Kavuncu'nun polis olma hayaline olumlu yanıt veren ve tam da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kendilerine yapılan nazik davranıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır başta olmak üzere tüm polis teşkilatına engellilere yönelik duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Başkan Özlemiş, engellilere fırsat verildiğinde başarılı olabileceğine de inandığını bir kez daha dile getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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