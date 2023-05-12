Engelli kimlik kartına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli bireylere kimlik kartı verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak...

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli bireylere kimlik kartı verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her bireyin ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılması ve hak temelli hizmetleri ile bireylerin hayata eşit, tam ve doğal katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık tarafından engelli vatandaşların çeşitli hizmetlerden, haklardan ve indirimlerden yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla kimlik kartı düzenleniyor. Engelli kimlik kartı verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi oluşturulmasına dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Engelli kimlik kartını sağlık kurulu raporuna göre yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu belgelenen bireyler ve 18 yaşından küçüklerde ise sağlık kurulu raporunda çocuklar için özel gereksinim raporuna (ÇÖZ-GER) göre en az bu orana denk özel gereksinim düzeyine sahip çocuklar alabiliyor.

Engelli kimlik kartı nasıl alınır?

Belirlenen şartları taşıyan engelli bireyler, engelli kimlik kartını ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat ederek alabiliyor. Kart başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden de yapılabiliyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olan vatandaşların (2019 yılı öncesinde verilen sağlık raporlarının güncellenmesi durumunda) e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmaları halinde düzenlenen kimlik kartları, kişilerin MERNİS'te kayıtlı bulunan adreslerine veya başvuru esnasında beyanda bulundukları adrese iadeli taahhütlü posta ile teslim ediliyor.

Kimlik kartının engelli vatandaşlara sağladığı imkanlar

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, belediye ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında engelli kimlik kartına sahip engellilere yüzde 20 indirim sağlanıyor. Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarını ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor. - ANKARA