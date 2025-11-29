Engelli Girişimcilere 580 Bin Lira Hibe Desteği Sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uyguladığı hibe programları kapsamında engelli girişimcilere 580 bin liraya kadar destek sağlandı.

Türkiye, işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik desteklerini 2025 yılında önemli ölçüde artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uyguladığı hibe programları, istihdam teşvikleri ve aktif işgücü politikaları sayesinde engelli kadınlar ile gençlerin iş hayatına katılımı sağlandı. Engelli bireylerin kendi işlerini kurmasını teşvik eden hibe programı, kapsamlı destek kalemleriyle girişimcilik kapasitesini güçlendiriyor. Program kapsamında, kuruluş işlemleri desteği olarak 30 bin lira, işletme gideri desteği olarak 115 bin lira ve demirbaş (kuruluş) desteği olarak 435 bin lira olmak üzere toplamda 580 bin liraya kadar hibe sağlanıyor. 2014-2025 döneminde 4 bin 224 engelli girişimci hibe aldığı belirtilirken, bu projelerin 1.111'i engelli kadınlar tarafından hazırlandığı açıklandı.

2025'in ilk 7 ayında 1,3 milyon kişi işe yerleşti

İŞKUR aracılığıyla 2025 Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi. Bu dönemde 500 bin 725 kadın, 443 bin 940 genç ile 41 bin 958 engelli birey istihdam edildi. Kadın ve genç istihdamındaki artış, işgücü piyasasının kapsayıcı bir yapıya dönüştürüldü. İşgücü Uyum Programı ile, 2025 yılında 2 bin 349 program düzenlendi. 150 bin 822 kişinin bu programlara katıldığı belirtilirken, programlarda 115 bin 222 kadın katılımcı yer aldı. Ocak-Ekim döneminde 1.922 toplum yararına program düzenlendi. Bu programlara 163 bin 842 katılımcı katıldığı açıklanırken, programlara katılan kadın katılımcı sayısı 135 bin 78'i buldu.

Engelsiz İşgücü Uyum Programı güçlendirildi

Engelli bireylerin işgücüne daha rahat katılmasını sağlamak amacıyla başlatılan program kapsamında 10 bin kişilik kontenjan belirlendi. Ağustos-Ekim döneminde 4 bin 808 kişi bu programdan yararlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli kadınlar ve gençlere yönelik destekleri 'kapsayıcı istihdam vizyonunun temel ayaklarından biri' olarak tanımlıyor. 2025 yılı verileri, girişimcilikten istihdama kadar tüm alanlarda somut ilerleme sağlandığını gösteriyor. Programların önümüzdeki dönemde genişletilerek devam etmesi hedefleniyor. - ANKARA