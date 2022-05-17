Engelli gençler çakı gibi asker oldu - Haberler

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Engelli gençler çakı gibi asker oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Engelli gençler çakı gibi asker oldu

Çorum'da, 10-16 Mayıs Engeliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda engellilere yönelik olarak bir program düzenlendi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da, 10-16 Mayıs Engeliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda engellilere yönelik olarak bir program düzenlendi. Temsili askerlik uygulaması çerçevesinde programda 6 engellinin katıldığı temsili askerlik uygulamasında yemin töreni yapıldı.

Temsili askerlik uygulaması çerçevesinde aileleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığına gelen engelli vatandaşlar, üniformalarını giymelerine müteakip temel askerlik eğitimine tabi tutuldu ve Mehmetçiklerle öğle yemeği ikram edildi. Akabinde ise ant içme töreni düzenlendi. Yemin eden engellilere ayrıca jandarmada kullanılan silahların tanıtımı yapıldı.

Temsili askerlik uygulamasına katılan 6 engelli, Çorum İl Jandarma Komutanlığı personeli ve engelli vatandaşların ailelerinin katılımı ile gün sonunda düzenlenen törenle birlikte terhis oldular. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Engelli, Çorum, Yerel, Haberler

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