Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu - Haberler

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Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sönmez - Yerel
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Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştuVAN Van'da doğuştan fiziksel engelli Özgür Giyici (17), sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

VAN Van'da doğuştan fiziksel engelli Özgür Giyici (17), sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karakoç Mahallesinde yaşayan fiziksel engelli Özgür Giyici için sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından maddi durumu yerinde olmayan fiziksel engelli Özgür Giyici için yardım çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine harekete geçen bir hayırsever, Giyici'ye akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Giyici, artık istediği yere rahat gidebilmenin sevincini yaşadı. Mutluluğu gözlerinden okunan Giyici, kendisine bu mutluluğu yaşatan sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan'a ve ismini açıklamayan hayırsevere teşekkür etti.

Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

Engelli genç sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Yerel

Yerel, Haberler

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