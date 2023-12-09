Engelli Genç, Aracını Engelli Rampası Önüne Bırakan Sürücüye Tepki Gösterdi

Van'da bir sürücünün aracını engelli rampası önüne bırakmasına kızan bedensel engelli genç, caddeyi trafiğe kapattı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Akülü tekerlekli sandalye ile karşıdan karşıya geçmek isteyen bedensel engelli genç, bir sürücünün aracını engelli rampasına park etmesi nedeniyle yolun ortasında kaldı. Bu olaya kızan engelli genç, şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapattı. Yolun ortasında duran genç, araçlarını geçişine müsaade etmedi. Sürücülerin uzun süreli ikna etme çabaları sonucunda engelli genç, yolu tekrar trafiğe açtı. Genç, amacının bilinçsiz davranan sürücülere gereken cevabı vermek olduğunu, bu durumun bir daha yaşanmaması için herkesin birbirlerinin haklarına saygı duyması ve gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti. - VAN