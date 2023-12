Engelli genç 10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki bedensel engelli Uğur Avcı, 10 yıldır akülü aracıyla cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besliyor.

Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan yürüme engelli Uğur Avcı, sosyal medyada "birpatiahlat" adında bir hesap açarak hayvanseverlerin yaptığı bağışlar ve kahve satarak kedi ve köpek maması alıyor. Avcı, her gün düzenli olarak kedi ve köpek mamalarını doldurduğu çantaları akülü aracına yükleyerek sokak hayvanlarını beslemek için yola koyuluyor. Akülü aracıyla ilçedeki sokakları gezen bedensel engelli Uğur Avcı, hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve su bırakıyor.

Sokaklardaki yaralı ve yardıma muhtaç hayvanları da veterinere götürüp tedavilerini yaptıran Avcı, bazı sokak hayvanlarının insanlar tarafından sahiplenmesini sağlayarak sıcak yuvalara kavuşmasına öncülük ediyor.

"10 yıldır sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına koşturuyorum"

Gösterdiği fedakarlıkla ilçe halkının da takdirini kazanan Avcı, engelli olmasına rağmen sokak hayvanlarını beslemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "24 yaşındayım doğuştan serebral palsi hastasıyım. Kendimi bildim bile bileli çocukluğumdan beri hayvanlarla uğraşıyorum, alakadar oluyorum. Bu tedavi sürecine de manevi ve psikolojik olarak aşırı katkısı olan bir durum. 10 yıldır sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına koşturuyorum. Mama, beslenme, veteriner masrafları, sahiplendirme ve yuvalandırma gibi işlere koşturuyorum. Bunun yanında sokak hayvanlarına bağış toplama amaçlı kahve ve farklı yan ürün satışlarımız oluyor. Daha önceleri gönüllü olarak bu işe başladım. Önce kendi kapımın önünde, sonra mahalle ve sonrasında bütün ilçeye taştı. 2019 yılından itibaren de sosyal medya üzerinden 'birpatiahlat' adında sayfalar açarak sokak hayvanlarını beslemek ve ihtiyaçlarını gidermek için bağışlar toplamaya başladık. Bu sayfalar üzerinden bize ulaşıp bağış yapılabilir. Az miktarlarda da bağış yapılsa hayvanlar için güzel şekilde geri dönüş oluyor. Karınları doyuyor" dedi.

"Kışın sokak hayvanlarının daha çok beslenmeye ve korunmaya ihtiyacı var"

Kış ayına girdiklerini ve yakın zamanda şiddetli kar yağışlarının ve soğukların başlayacağını belirten Avcı, bu süreçte sokak hayvanlarının daha çok beslenmeye ve korunmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Avcı, "Özellikle kış mevsimi hayvanlar için çok çok daha zor oluyor. Bu konuda insanlar biraz daha duyarlı olursa sevinirim. Kapınızın önüne bir kap su, bir kap mama koymak çok zor olmasa gerek. Çünkü neticede hepsi bir can. Dolayısıyla her can kıymetli bizim için. Nasıl olsa hayvan deyip geçmemek lazım. Anlamı büyük, zaten onların sunduğu vefada çok büyük. Bazen mamadan çok sevdirmek içinde geliyorlar. Umarım bu konuda daha duyarlı olabiliriz. İmkanı olanlardan az çok demeden destek ve bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu. - BİTLİS