Engelli evlatlarına bebek gibi bakıyor Kahramanmaraş'ta fedakar anne 3 engelli evladını başından gece gündüz ayrılmıyor Asiye Köse, "Evlatlar annesiz yaşayamaz"KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir anne, yaşları 23 ile 45 arasındaki doğuştan engelli 3 evladına yıllardır bebek gibi bakıyor.

Engelli evlatlarına bebek gibi bakıyor

Kahramanmaraş'ta fedakar anne 3 engelli evladını başından gece gündüz ayrılmıyor

Asiye Köse, "Evlatlar annesiz yaşayamaz"

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir anne, yaşları 23 ile 45 arasındaki doğuştan engelli 3 evladına yıllardır bebek gibi bakıyor.

Türkoğlu ilçesinde Gaziler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Asiye Köse'nin, doğuştan engelli çocukları Yasemin Köse (45), Servet Köse ve Özge Köse konuşamıyor, yürüyemiyor ve akli dengeleri yerinde değil.

Evlatlarının başından gece gündüz ayrılmayan Köse onlara ölünceye kadar bakacağını söyledi. Köse,"3 tane doğuştan engelli olan çocuklarıma ben bakıyorum. Gece gündüz başlarında bekliyorum. Rahatsız olduklarında hastaneye götürüyorum. Çocuklarımı mama ile besliyorum. Başka bir yardımcım yok tek başıma bakıyorum. Komşularım destek çıkıyor marketten ekmek alıp geliyorlar. Ben çocuklarımı bırakıp gidemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ben çocuklarıma ölene kadar bakacağım. Çocuklarımdan vazgeçemem" dedi.

Anneliğin o kadar basit olmadığını ifade eden Köse, "Ben 45 yıldır 3 tane doğuştan engelli çocuğuma bakıyorum. Anneler sağlam çocuklarını bırakıp gidiyorlar. Hiçbir anne yavrusunu bırakmasın. Yavrudan ayrı yaşanmaz. Evlatlar annesiz yaşayamaz. Benim evlatlarımın kolları tutmuyor, konuşamıyor. Kas hastalığı var kasları erime yapıyor. Gün içinde yanlarından ayrılmıyorum. Yemeklerini veriyorum, altlarını temizliyorum. Çarşıya gideceğim zaman komşularıma söylüyorum onları çocuklarımın yanına bırakıyorum ben sonrasında gidiyorum çarşıya. Hemen eksikleri alıp tekrar geri dönüyorum. Çocuklarımı yalnız bırakamıyorum. Ben anneme babamın cenazelerine dahi gidemedim. Engelli annelere Allah yardım etsin. Engelliye bakmak normal çocuklara bakmaktan çok çok zor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.