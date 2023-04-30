Engelli döner ustası konteyner dükkan için yetkililerden yardım bekliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki görme engelli döner ustası yeniden işinin başına dönmek için yetkililerden konteyner dükkan bekliyor.

Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce geçirdiği üveit (göz içi iltihabı) rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybeden döner ustası Murat Kaplan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra dükkanı ağır hasar aldı. Dükkanı boşaltan Kaplan, yeniden işine dönmek için yetkililerden konteyner dükkan, hayırsever iş adamlarından ise destek bekliyor. 4 çocuk babası Kaplan, yeniden işinin başına dönmek için ve hayatını idame edebilmek için yeniden işinin başına dönmek için gün sayıyor.

Dükkanı ağır hasar alan ve yıkılacak olan görme engelli döner ustası Murat Kaplan, "Eski mesleğim olan dönerciliği devam ettiriyordum. Fakat 6 Şubat depreminin sonunda maalesef dükkanımı kaybettim. Dönercilik baba mesleği ilkokul bitirdikten sonra öğrendim ve halen de devam ediyorum. Kahramanmaraş'ta 9 yıl oldu bu mesleği yapalı daha önce ise Mersin'de yapıyordum. Bu dükkanda kiracı olarak bu mesleği sürdürüyordum. 6 Şubat'tan sonra dükkanımı boşaltmak zorunda kaldım çünkü yıkılacak dediler. Devlet büyüklerinden hayırsever iş adamlarından destek bekliyorum. Kurulu düzenli bir dükkan olursa çok mutlu olurum. Konteynere başvurduk bize çıkmadı. Başka arkadaşlara çıktı. 4 tane çocuğum var. Şuanda dükkan olmadığı için onlara da bakmakta zorlanıyorum" diye konuştu.