Engelli Çocuklara Yönelik Hipoterapi Etkinliği

Çocuklar at üzerinde gönüllerince eğlendi

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi tarafından organize edilen "Engelli Çocuklara Yönelik Fitoterapi" etkinliğinde çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi.

Atatürk Üniversitesi Manej Alanında atlara binen ve alanda bir takım etkinliklerde doyasıyla eğlenen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Doç. Dr. Doktor Gökhan Öztürk 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aktürk Üniversitesi olarak engelli çocuklara özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukları unutmadıklarını belirterek, "Üniversitemizde bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında topluma yönelik çalışmalarımız var. Atatürk Üniversitesinde bulunan manej alan ve atçılık koordinatörlüğünde özel gereksinim gerektiren bireylerimize burada hipoterapi eğitimi verdik. Çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıp at binişi yaptırdık. Onların mutluluklarını paylaşmaya çalıştık. Merkezimizde hipoterapi eğitimleri verilmekte olup, çocuklarımızın geleceğe daha sıkı tutulması için Atatürk Üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada bize bizden desteklerini esirgemeyen değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz özellikle özel gereksinim gerektiren çocuklarda kas iskelet yapı bozuklukları üzerine olabilir. Psikolojik ve işte iletişim eksikliği olabilir. Bu tarz işte otistik çocuklar olabilir. Çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Bu şekilde onların hayatta daha sıkı tutunmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Manej alanımızda bu konuyla alakalı antrenörlerimiz ve atlarımız var" dedi.

Manej alanında bulunan atları seven ve eğiticiler eşliğinde atlarla tur atan çocuklara velileri de eşlik etti