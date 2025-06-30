Engelli Çocuğun Tekerlekli Sandalyesi Çalındı

Engelli Çocuğun Tekerlekli Sandalyesi Çalındı
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Adana'da 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Enes şimdi sokaklarda emekleyerek dolaşmak zorunda kalıyor ve yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekliyor.

Adana'da kimliği belirsiz kişiler 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesini çaldı. Sokakta şimdi emekleyerek gezen Enes, tekerlekli sandalyesine kavuşmak istiyor.

Olay, 15 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin 8 çocuğundan birisi olan zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı. Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, şimdi sokaklarda emekleyerek vaktini geçirmeye başladı. Konuşamayan Enes, yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşmayı bekliyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Huriye Çava, "Oğlumun tekerlekli sandalyesi çalındı. Benim okuma, yazmam yok. Babaları bizi terk etti gitti. Hiçbir yere gidip başvuru yapmadım. Oğlum çok üzülüyor. Tekerlekli sandalyesini geri istiyor, sokaklarda emekleyerek geziyor. Mahalleli de görünce üzülüyor" diye konuştu.

Tek hayalinin evladının yeniden tekerlekli sandalyesine kavuşması olduğunu belirten anne Çava, "Oğlum konuşamıyor ama çalan kişileri görmüş. 'Çocuk çaldı' deyip duruyor. Tekerlekli sandalyesine kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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