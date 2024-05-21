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Engelli çift dünya evine girdi

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Van'da tanışıp aşık olan bedensel engelli Kamile Öztürk ile Hasan Görmüş, görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde 2 gün süren düğün renkli görüntülere sahne oldu.

Van'da tanışıp aşık olan bedensel engelli Kamile Öztürk ile Hasan Görmüş, görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Kamile Öztürk ve Hasan Görmüş, 2 sene önce tanıştı. 2 sene birlikteliklerini sürdüren engeli çift, daha sonra hayatlarını birleştirmek için ailelerine danıştı. Aşkları engel tanımayan Kamile Öztürk ve Hasan Görmüş, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde 2 gün süren düğün renkli görüntülere sahne oldu.

Damadın ağabeyi Tuncay Görmüş, kardeşinin mutlu gününe şahitlik ettiklerini belirterek, "Kendisi engellidir ama mutluluğun önünde engel olmadığı için güzel anlar yaşıyoruz. Umarım ikisi de bir ömür mutlu olurlar. Mutluluk herkesin hakkıdır. Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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