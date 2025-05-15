Engelli bireylerin askerlik sevinci

Engelli bireylerin askerlik sevinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 24 engelli birey, bir günlüğüne askerlik yaptı.

Yozgat'ta 24 engelli birey, bir günlüğüne askerlik yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli bireyler için program düzenlendi. Programda Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bulunan masaya el koyarak askerlik yemini eden engelli bireyler gurur dolu anlar yaşadı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kültür, gelenek ve inancında askerlik hizmeti kutsaldır. Asker ocağı, peygamber ocağı kabul edilir. Askerlik mükellefiyeti, asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eder" ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, "Vatan bildiğimiz Anadolu topraklarının, şehidin, şühedanın kanları üzerinde duran bu coğrafyanın sarsılmaz ordusu Türk ordusuna ve onun neferlerine, geçmişten bugüne başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere şehitlerimize ve gazilerimize rahmet ve minnet duygularımı iletiyorum. Gerek aklı, gerek ilmi, gerekse bedeniyle ülkesine, vatanına hizmet eden tüm vatan erlerini selamlıyor, gençlerimizin yeminlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törene katılan 24 engelli bireye terhis belgeleri verildi. Tören geçidinin ardından jandarma bünyesindeki köpeklerin gösterileri ise ilgiyle izlendi.

"Bizi burada iyilikle karşılayan bütün askerlere teşekkür ederim"

Oğlu için programa katılan Hülya Erdinç, "Buraya bizi getiren, burada bizi iyilikle karşılayan bütün askerlere teşekkür ederim. Bugün çocuğum için sevindim. Vatanımız, milletimiz var olsun. Bütün askerler sağ olsun" dedi.

"Kardeşimin hayali gerçek oldu"

Kardeşi 24 yaşındaki Muhammed Emin Varlık için törene katılan Hasan Varlık ise, "Kardeşim adına hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Gönül isterdi ki bizler gibi askere gitsin. Devletimiz sağ olsun bu şekilde imkan sundu. Kardeşim askerliği seven biri, sürekli imrendiği bir şeydi. Bir gün de olsa bunu tattı" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı

DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.