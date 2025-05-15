Engelli bireylerin askerlik sevinci

Yozgat'ta 24 engelli birey, bir günlüğüne askerlik yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda engelli bireyler için program düzenlendi. Programda Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim bulunan masaya el koyarak askerlik yemini eden engelli bireyler gurur dolu anlar yaşadı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç yaptığı konuşmada, "Türk milletinin kültür, gelenek ve inancında askerlik hizmeti kutsaldır. Asker ocağı, peygamber ocağı kabul edilir. Askerlik mükellefiyeti, asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eder" ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise, "Vatan bildiğimiz Anadolu topraklarının, şehidin, şühedanın kanları üzerinde duran bu coğrafyanın sarsılmaz ordusu Türk ordusuna ve onun neferlerine, geçmişten bugüne başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere şehitlerimize ve gazilerimize rahmet ve minnet duygularımı iletiyorum. Gerek aklı, gerek ilmi, gerekse bedeniyle ülkesine, vatanına hizmet eden tüm vatan erlerini selamlıyor, gençlerimizin yeminlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törene katılan 24 engelli bireye terhis belgeleri verildi. Tören geçidinin ardından jandarma bünyesindeki köpeklerin gösterileri ise ilgiyle izlendi.

"Bizi burada iyilikle karşılayan bütün askerlere teşekkür ederim"

Oğlu için programa katılan Hülya Erdinç, "Buraya bizi getiren, burada bizi iyilikle karşılayan bütün askerlere teşekkür ederim. Bugün çocuğum için sevindim. Vatanımız, milletimiz var olsun. Bütün askerler sağ olsun" dedi.

"Kardeşimin hayali gerçek oldu"

Kardeşi 24 yaşındaki Muhammed Emin Varlık için törene katılan Hasan Varlık ise, "Kardeşim adına hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Gönül isterdi ki bizler gibi askere gitsin. Devletimiz sağ olsun bu şekilde imkan sundu. Kardeşim askerliği seven biri, sürekli imrendiği bir şeydi. Bir gün de olsa bunu tattı" şeklinde konuştu. - YOZGAT